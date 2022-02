6 Nazioni, Irlanda-Italia: dove vedere la partita

Tra oggi e domani in campo per la terza giornata del torneo. Azzurri in campo domenica 27 a Dublino, la partita live alle ore 16 su a Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Pre partita dalle ore 15.15 LE FORMAZIONI DI ITALIA E IRLANDA Condividi

Tra sabato 26 e domenica 27 febbraio, nuovo appuntamento con l’edizione 2022 del Guinness Six Nations di rugby, interamente su Sky e in streaming su NOW, con tutte le partite in diretta fino all’ultima giornata, prevista il 19 marzo. Nel weekend va in scena la terza giornata e in primo piano ci sarà l’Italia che, dopo le sconfitte con Francia e Inghilterra, giocherà domenica a Dublino in casa dell’Irlanda, reduce dalla partita persa con la Francia. Teatro dell’incontro l’Aviva Stadium, per un altro super match degli Azzurri del CT Kieran Crowley, che nella loro storia hanno battuto una sola volta gli irlandesi, nel 1997.

Irlanda-Italia live su Sky dalle ore 15.15 leggi anche L'Italia ne cambia tre: la formazione anti Irlanda Diretta del match alle ore 16 con il commento di Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti. Dalle 15.15 ampio studio pre partita con Davide Camicioli, in compagnia di Diego Dominguez e con l’inviato Moreno Molla. Al termine dell’incontro, il post, sempre con Davide Camicioli e Diego Dominguez, per l’analisi del match e per ascoltare le voci dei protagonisti. Tutto su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Dopo l’impegno irlandese di domenica, l’Italia affronterà in casa la Scozia, il 12 marzo alle 15.15 all’Olimpico, e in trasferta il Galles, alla stessa ora del 19 marzo.

Scozia-Francia e Inghilterra-Galles Su Sky, da non perdere anche le altre due partite di questo terzo turno, entrambe in programma oggi. La prima sarà quella che al Murrayfield di Edimburgo vedrà di fronte Scozia e Francia, con inizio match alle ore 15.15, live su Sky Sport Arenai. Poco dopo, alle 17.45, appuntamento dal Twickenham Stadium di Londra per la sfida tra l’Inghilterra e i campioni in carica del Galles., in diretta sempre su Sky Sport Arena. Dopo due giornate, la classifica vede in testa la Francia con 9 punti, seguita da Inghilterra e Irlanda con 6, Scozia con 5 e Italia ferma ancora a zero. Oltre al Sei Nazioni delle nazionali maggiori, su Sky e NOW anche l’edizione 2022 del Sei Nazioni U20 maschile, che si gioca in parallelo con quello dei grandi, e del Sei Nazioni femminile, al via a fine marzo, mentre sono già in onda i due più importanti eventi europei per club, l’Heineken Champions Cup e la European Challenge Cup.