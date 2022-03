Le Zebre accolgono 49 profughi dell'Ucraina

Quarantanove familiari dei giocatori della squadra di rugby Kiev RC Polytechnic sono arrivati a Parma grazie a un pullman messo a disposizione dal club rugbistico di Parma delle Zebre. "Se raccontiamo di essere una grande famiglia, è in questi frangenti che abbiamo la possibilita' di dimostrarlo", ha divchiarato il presidente delle Zebre Michele Dalai. La società ha inoltre avviato una raccolta fondi su Go Found Me a favore delle famiglie arrivate

Sono a Parma a bordo del bus della squadra di rugby parmigiana delle Zebre, impegnata nel campionato internazionale dell'United Rugby Championship (la ex Celtic League), i familiari dei giocatori della squadra di rugby di Kiev RC Polytechnic . Tanti bambini , donne e anziani , in tutto 49 persone , che il club italiano ha aiutato a lasciare l'Ucraina per proteggerne l'incolumità.

Come è nata l'idea

"Abbiamo fatto quello che ci sembrava giusto fare in un momento come questo - ha sottolineato il presidente delle Zebre, Michele Dalai -. Se raccontiamo di essere una grande famiglia, è in questi frangenti che abbiamo la possibilità di dimostrarlo". E poi spiega a La Repubblica come è nata l’idea: "Qualche tempo fa ho bevuto una birra con un rugbista, Andriy Dutko, che era venuto a vedere una nostra partita. Quando è scoppiata la guerra l'ho chiamato per sapere se aveva bisogno di aiuto. Aveva già lasciato l’Ucraina con moglie e figli per andare in Bulgaria, ma mi ha dato i numeri di alcuni suoi compagni di squadra a Kiev. Gli atleti hanno rifiutato di lasciare l’Ucraina, immagino siano rimasti a combattere. Ma siamo riusciti ad organizzare l'accoglienza di alcuni loro familiari. Non vogliamo vengano considerati come dei rifugiati: ci affideremo alle istituzioni pubbliche, ma senza pesare sulle stesse. Il nostro club è all'ultimo posto nel campionato, però possiamo contare su di una comunità di 120 società di rugby affiliate. Siamo certi che tutti daranno il loro contributo".