Nonostante la sconfitta con la Scozia, la giornata sarà difficilmente dimenticabile per il centro dell’Italia e del Benetton Treviso, Marco Zanon. Giocatore originario di Bassano del Grappa, provincia di Vicenza, cresciuto nella squadra locale prima di approdare al Mogliano e da lì mettersi in luce per indossare i colori biancoverdi, ha al suo attivo 6 caps con la maglia azzurra, ma ieri si è soprattutto reso protagonista di un gesto fuori dal campo.

La proposta di matrimonio

Al termine della sfida, infatti, davanti agli occhi di amici, parenti e dei compagni di squadra, in un gesto immortalato da telefonini e prontamente finito su tutti i social, ha chiesto la mano della fidanzata di lungo corso, anche lei un volto noto del panorama sportivo italiano.

Chi è Ottavia Cestonaro

Si tratta, infatti, dell’atleta vicentina Ottavia Cestonaro, triplista e lunghista già vicecampionessa nel 2018 ai Giochi del Mediterraneo a Tarragona, campionessa europea juniores a Rieti nel 2013 e due volte medagliate ai Mediterranei under 23 di Tunisi (argento nel 2016) e Aubagne (bronzo nel 2014), oltre a vantare quattro titoli italiani assoluti e trentuno giovanili in otto diverse specialità. Tutto da manuale il rituale, con il giocatore che si è inginocchiato sulla pista dello Stadio Olimpico davanti agli occhi increduli della compagna e ha posto la fatidica domanda prendendo l’anello direttamente dai calzettoni, un po’ come il calciatore fa con il paradenti durante l’esecuzione di un piazzato durante una partita. Non è certamente mancata della pressione con tanto di coro alle spalle da parte dei giocatori presenti che invitavano ad una risposta affermativa. Alla fine, Ottavia ha detto sì e non ci resta naturalmente che augurare alla coppia un lietissimo futuro assieme.