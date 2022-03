Galles-Italia alle 15.15 LIVE su Sky Sport Arena

E' l'ultima giornata del Sei Nazioni 2022, gli Azzurri giocano al Millennium Stadium di Cardiff contro il Galles. Calcio d'inizio alle 15.15: diretta su Sky Sport Arena, streaming su NOW e in chiaro su TV8 Condividi

Ultimo appuntamento con l’edizione 2022 del Sei Nazioni di rugby. In programma la quinta e ultima giornata e in primo piano ci sarà l’Italia che, dopo le sconfitte con Francia, Inghilterra, Irlanda e Scozia, chiuderà il torneo in casa del Galles.

I precedenti approfondimento Sei Nazioni, Italia-Galles: i precedenti Gli Azzurri hanno battuto in due occasioni nella loro storia i gallesi, nel 2003 e nel 2007, entrambe le volte in casa, contro i 27 successi degli avversari. Nessuna vittoria, invece, in Galles e come miglior risultato a Cardiff uno storico pareggio nel 2006. Teatro dell’incontro il Principality Stadium di Cardiff, meglio conosciuto come Millennium Stradium

Il programma su Sky Sport leggi anche Sei Nazioni, Galles-Italia: le formazioni Il calcio d'inizio è previsto per le ore 15.15, commento del match affidato a Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti. Prepartita dalle 14.30 con Davide Camicioli e Diego Dominguez. Tutto Sky Sport Arena, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.