Rugby, 6 Nazioni femminile: la 2^ giornata su Sky

Sabato e domenica la seconda giornata del Sei Nazioni femminile: tre match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Italia in campo domenica alle 16 a Parma contro le detentrici del trofeo

Tra domani, sabato 2, e domenica 3 aprile, appuntamento su Sky e in streaming su NOW con l’edizione 2022 del Tik Tok Women’s Six Nations di rugby con protagoniste le nazionali di Inghilterra, Francia, Italia, Galles, Irlanda e Scozia.Tre le partite in programma valide per la seconda giornata, da seguire tutte in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.