Italia femminile in Galles: le convocate

Le convocate di coach Andrea Di Giandomenico per la trasferta in Galles che chiude il torneo 2022. Manuela Furlan e compagne vanno alla ricerca del secondo successo dopo la vittoria di sabato scorso allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma contro la Scozia

Ultima settimana di raduno per la nazionale femminile italiana in vista del quinto e conclusivo turno del Tik Tok Women's Six Nations 2022. Le Azzurre voleranno a Cardiff venerdì 29 aprile, dove il giorno seguente affronteranno all'Arms Park la squadra gallese, con kick-off previsto alle ore 13. Sofia Stefan, uscita anzitempo nella sfida vittoriosa di Parma contro la Scozia, rimane in gruppo come invitata, così come Emanuela Stecca, mentre viene richiamata l'esordiente dell'Unione Rugby Capitolina, Francesca Granzotto. La formazione ufficiale verrà annunciata giovedì 28 aprile alle ore 13.