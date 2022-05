Weekend di grande rugby su Sky: la guida tv

Il meglio del grande rugby europeo a livello di club è su Sky, grazie all’Heineken Champions Cup, giunta alle semifinali. Tra sabato 14, e domenica 15 maggio, scopriremo chi tra le quattro squadre in campo staccherà il biglietto per la finale di Marsiglia del 28 maggio. In due match potranno essere seguiti in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Ma non solo: nel weekend spazio anche a Challenge Cup e Super Rugby Pacific.