Rugby, Portogallo-Italia, test match oggi su Sky

Appuntamento su Sky con il primo test match del tour estivo dell’Italia del rugby, impegnata oggi, sabato 25 giugno contro il Portogallo. Gli Azzurri del Ct Kieran Crowley saranno ospiti dei lusitani alle ore 18 all’’Estadio do Restelo della capitale portoghese. Sfida da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Telecronaca affidata a Francesco Pierantozzi, affiancato nel commento da Andrea De Rossi.