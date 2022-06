La formazione Azzurra per la sfida alla Romania

Rispetto al 15 di partenza che sabato scorso ha battuto a fatica il Portogallo, solo tre giocatori rimangono nella formazione titolare. Si tratta di Ferrari, in prima linea, Capuozzo estremo ed Edoardo Padovani all'ala che per l'occasione sarà capitano. Michele Lamaro infatti partirà dalla panchina in una politica di rotazione già prevista alla vigilia del tour. Debutto in maglia azzurra per Alessandro Garbisi, mediano di mischia, fratello di Paolo che partirà dalla panchina dopo aver vinto il campionato francese una settimana fa con il Montpellier. Ritorna titolare nel ruolo di apertura Tommaso Allan con Federico Ruzza adattato in terza linea.