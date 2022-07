"Dal Lelo Burti al 7 Nazioni?" Lo speciale su Sky

Lo speciale Sky Sport "Dal Lelo Burti al 7 Nazioni?" dal 1° agosto (ore 18.15 su Sky Sport Arena e disponibile on demand) porterà alla scoperta dei Lelos, la nazionale georgiana di rugby. STORICA IRLANDA, VINCE PER LA PRIMA VOLTA IN NUOVA ZELANDA ascolta articolo Condividi

Batumi. 10 luglio 2022. Georgia-Italia 28-19. Per la prima volta nella storia i Lelos, la nazionale georgiana di rugby, batte una squadra di Tier One, la Prima Fascia di World Rugby. Per intenderci, le squadre che partecipano al 6 Nazioni e al Rugby Championship (il 4 Nazioni dell’emisfero sud). Per noi è una sconfitta pesante. Per loro è semplicemente la vittoria più importante di sempre nel giorno della partita più importante di sempre. Una squadra che gioca nel 6 Nazioni è stata finalmente battuta. O meglio, la squadra che da tante parti negli ultimi anni si voleva estromettere dal torneo in favore dell’ingresso proprio della Georgia. D’altronde anche l’Italia aveva iniziato così il cammino verso l’ammissione a quello che da 5 sarebbe diventato 6 Nazioni. I successi contro Francia, Irlanda e Scozia, le vittorie sfiorate contro Inghilterra e Galles non potevano più tenere lontano gli Azzurri dall’entrare nel rugby che conta.

Cosa succede? Per il momento nulla... leggi anche Test estivi 2022: Georgia-Italia 28-19. HIGHLIGHTS Per la Georgia è il primo passo di un cammino lungo e ostacolato dal regolamento stesso del torneo. Per poter cambiare partecipanti, format, statuti, serve l’OK di tutte e 6 le Unions coinvolte. Italia compresa. Che dovrebbe quindi votare a favore di una sua estromissione. Giusto per chiarire… il no è stato unanime. Anche ad uno spareggio promozione-retrocessione fra l’ultima del 6 Nazioni e la vincente del Rugby Europe Championship, il 6 Nazioni B che da un decennio viene cannibalizzato dalla Georgia. Nessuna federazione si è voluta prendere il rischio di essere lei, e non per forza l’Italia, ad essere la peggiore in classifica in un’annata no e compromettere oltre 100 anni di storia. E quindi? Cosa succede? Per il momento nulla.

La Georgia vuole più test-match per crescere La Georgia non chiede di sostituire l’Italia nel torneo. Non si sente ancora pronta a compiere quel passo. Chiede solamente, e giustamente, che le vengano garantiti un numero maggiore di test-match contro quelle squadre. Per crescere. E per, allora sì, bussare alla porta di un qualcosa di nuovo.

Le interviste esclusive al presidente federale e all’allenatore della Georgia “Dal Lelo Burti al 7 Nazioni?” è uno speciale che vede coinvolti, in due interviste esclusive realizzate all’indomani di quella storica vittoria, il presidente federale, Ioseb Tkemaladze, e l’allenatore capo, Levan Maisashvili. Attraverso le loro parole conosciamo la tradizione della palla ovale in quel paese del Caucaso. Uno sport che affonda le radici nella tradizione del Lelo Burti, un gioco popolare che mischia il Calcio Fiorentino e i Derby inglesi. Uno sport che, anche attraverso il sostegno di governo e benefattori, è diventato il principale veicolo per l’affermazione della propria identità, culturale e sportiva, sulla mappa del mondo che conta.

Alla Georgia serve un campionato di valore I migliori giocatori georgiani militano, spesso titolari, nelle migliori squadre del Top 14 francese e della Premiership inglese. Ma per fare l’ultimo scalino questo non basta. Serve un campionato interno di valore, una franchigia nazionale che partecipi a tornei internazionali. Aspetti sui quali sta lavorando anche la nostra federazione. Temi comuni. Per capire dove andare. Come crescere. E vedere nella Georgia non più il fantasma di cui aver paura, ma un alleato per fare della palla ovale, anche da noi, uno sport migliore.