Rugby Championship, tutti a caccia del trofeo

La classifica

Guardiamo la classifica. Gli All Blacks sono quelli che stanno meglio. Primi in classifica per differenza punti. Gli Springboks, però, scenderanno in campo sapendo esattamente cosa dovranno fare per vincere il torneo. Wallabies e Pumas devono vincere, bene, e sperare che i pianeti si allineino. I primi a scendere in campo saranno Nuova Zelanda e Australia. All’Eden Park di Auckland, dove i Wallabies non vincono dal preistorico 1986 e dove gli All Blacks non perdono dall’altrettanto preistorico 1994. Una settimana fa a Melbourne il match si è deciso all’ultimo minuto. L’Australia aveva completato una rimonta incredibile. Salvo poi essere punita dal fiscale arbitro francese, Mathieu Raynal, che ha assegnato una mischia sotto i pali australiani per perdita di tempo dell’apertura Bernard Foley. Ultima chance sfruttata dagli All Blacks che hanno marcato, vinto e difeso per il 20° anno consecutivo la Bledisloe Cup.