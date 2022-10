Le Azzurre del rugby verso il Mondiale. Speciale

Sabato 8 ottobre inizia la Coppa del Mondo femminile di rugby, in Nuova Zelanda. Sky Sport ha seguito la preparazione delle Azzurre: immagini e interviste nello speciale in onda stasera alle 20.30 su Sky Sport Action e disponibile on demand

Nella terra del rugby è tempo di Coppa del Mondo . Quella femminile , prevista nel 2021, ma rinviata di un anno causa pandemia. In Nuova Zelanda a sfidare le Black ferns campioni in carica e pentavincitrici sarà soprattutto l’ Inghilterra dei record, che vince il 6 Nazioni ininterrottamente dal 2019 ed è arrivata a 25 vittorie consecutive. E l’Italia? Le azzurre sono quinte nel ranking mondiale e nel girone iniziale giocheranno con Canada, Stati Uniti e Giappone . Un gruppo superabile, obiettivo quarti di finale e poi chissà… Abbiamo seguito tutta la preparazione della squadra di Andrea Di Giandomenico e ve la raccontiamo nello speciale "Azzurre rugby, Road to New Zealand".

Appuntamento da non perdere stasera, lunedì 3 ottobre alle ore 20.30 su Sky Sport Action e mercoledì 5 alle 22.30 su Sky Sport Arena. Sempre disponbile on demand .

La Rugby World Cup su Sky: l'Italia sempre in diretta

Su Sky e in streaming su NOW, live tutti i match della Rugby World Cup maschile e un’ampia selezione di incontri della Rugby World Cup femminile: almeno uno al giorno in diretta, inclusi tutti i match dell’Italia. Tante partite da seguire, con la squadra rugby di Sky, guidata da Francesco Pierantozzi, pronta a raccontare quanto succede in Nuova Zelanda e in Francia, con particolare attenzione alle “Azzurre” e agli “Azzurri”.