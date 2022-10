Italia-Francia ai quarti, domattina live su Sky

Per la prima volta tra le migliori otto al Mondiale, le azzurre andranno a caccia di un'altra impresa contro le transalpine. Chi vince affronterà in semifinale la vincente di Nuova Zelanda-Galles. Italia-Francia, sabato ore 5.30, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Appuntamento con la storia per l'Italrugby femminile al Mondiale in corso in Nuova Zelanda. Alle ore 5.30 italiane di sabato mattina, al Northland Events Center di Whangarei, le ragazze di Andrea Di Giannantonio scenderanno in campo contro la Francia nei quarti di finale. Entrando tra le migliori otto del torneo, l'Italia ha già raggiunto un traguardo senza precedenti per il movimento azzurro, ma adesso non vuole smettere di sognare. Servirà un'altra grande contro le transalpine, terze nel 2017, battute dalle azzurre in amichevole lo scorso settembre. Tornerà in panchina il capitano Manuela Furlan che proprio in quella sfida aveva accusato un grave infortunio; assenti, invece, Sara Tounesi (squalificata) e Giada Franco (out per protocollo HIA). Chi vince affronterà in semifinale o la Nuova Zelanda o il Galles.