Per ovviare alle assenze, come detto, di Padovani e Capuozzo, il tecnico ex Treviso, schiererà per la prima volta ad estremo Allan, passato in estate agli Harlequins, nella Premiership inglese dove milita anche il redivivo centro Morisi (ai London Irish), in coppia con Brex. Triangolo allargato completato da Bruno e Ioane, al centro in estate di un affaire istituzionale dopo la decisione di lasciare il Benetton e ritornato in Australia ai Melbourne Rebels. Partita, tra l’altro, particolare proprio per lui, di sangue samoano.