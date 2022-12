Rugby, Champions Cup e Challenge Cup su Sky

Ogni fine settimana, su Sky e in streaming su NOW fino a 5 partite, 3 di Champions Cup e 2 di Challenge Cup, con in campo due squadre italiane, Zebre Parma e Benetton Treviso. Finali in programma a maggio 2023 a Dublino LO SPECIALE SUL RUGBY ascolta articolo Condividi

Su Sky torna il meglio del grande rugby europeo a livello di club. Dal 9 dicembre Sky seguirà le due competizioni più importanti e prestigiose d’Europa: la Heineken Champions Cup e la European Challenge Cup. Ad aprire il primo weekend di gare sarà proprio un’italiana, il Benetton Treviso, di scena venerdì in casa dei francesi dello Stade Francais. Diretta alle ore 21 su Sky Sport Arena e NOW. Stessa ora e stessi canali anche per le Zebre, che sabato a Parma ospiteranno un’altra formazione transalpina, il Tolone. La “squadra rugby” di Sky che commenterà le due competizioni sarà formata da Francesco Pierantozzi, Moreno Molla, Federico Fusetti e Andrea De Rossi. Spazio ai due tornei europei, con approfondimenti, news e interviste, anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky (fb/ig/tw @SkySport).

Heineken Champions Cup Sono 24 i club al via, provenienti da Francia, Scozia, Galles, Irlanda, Inghilterra e per la prima volta con la grande novità di due formazioni sudafricane iscritte, Stormers e Bulls. Edizione con una fase a gironi divisa in due gruppi da 12 squadre ciascuno; poi, gli ottavi di finale, con ammesse le prime otto di ogni gruppo, i quarti di finale, le semifinali e la finale per il titolo. Dagli ottavi alla finale si gioca con la formula della partita secca. Si parte il 9 dicembre e i campioni di carica sono i francesi de La Rochelle.

European Challenge Champions Cup Due gruppi, 20 squadre partecipanti, 10 per ogni girone, compresa la novità di due formazioni sudafricane, Lions e i Cheetahs. Alla fine della fase a gironi, a fine gennaio, le squadre che avranno ottenuto il punteggio più alto di ogni gruppo accederanno agli ottavi di finali, che comprenderanno anche quattro squadre retrocesse dalla Champions Cup. Al termine degli ottavi di finale, i quarti, le semifinali e la finale, tutte in gara unica. I detentori del titolo sono i francesi del Lione. Al via anche due formazioni italiane, Zebre e Benetton. Data di inizio del torneo il 9 dicembre.