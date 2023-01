Ange Capuozzo, stasera lo speciale su Sky

'Ange… lo azzurro', un profilo inedito di Ange Capuozzo, italiano cresciuto in Francia, estremo-ala del Tolosa e della Nazionale Azzurra. Un grande talento non convenzionale, eletto dai World Rugby Awards 2022 come il giocatore emergente dell’anno. Radici molto forti coronate da una irresistibile voglia di indossare la maglia azzurra e sentirla addosso con orgoglio. Appuntamento stasera alle 23 su Sky Sport Uno

Da Grenoble alla maglia azzurra

Un percorso non semplice. Nato a Grenoble in una famiglia i cui nonni paterni lì emigrarono dall’Italia. Fisico minuto. Inadatto, secondo molti, forse tutti, al grande rugby d’oltralpe. Chissà cosa avranno pensato vedendolo marcare due mete al debutto nel 6 Nazioni contro la Scozia. Creare la storica meta di Cardiff che ha interrotto 7 anni di sconfitte nel torneo per l’Italia. Essere assoluto protagonista con due mete nell’indimenticabile pomeriggio novembrino di Firenze dove gli Azzurri hanno sconfitto per la prima volta nella storia i Wallabies australiani. O infilare a Genova la difesa degli Springboks sudafricani campioni del mondo… Un amore per il rugby inspiegabile e innato. I primi passi a Pont de Claix. L’esplosione a Grenoble. L’avvicinamento quasi irreale nella dinamica alla maglia azzurra. L’esplosione a livello internazionale che lo ha portato ad essere messo sotto contratto dallo Stade Toulousain, il Real Madrid del rugby, la squadra europea più vincente di sempre.