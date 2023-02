Sergio Parisse annuncia il ritiro: il 39enne ha dichiarato la volontà di lasciare il rugby professionistico al termine di questa stagione. L’ex capitano della nazionale italiana, attualmente tesserato in Francia al Tolone, ha parlato della sua decisione durante un’intervista al sito francese Rugbyrama: “ Finirò il prossimo giugno. Questa volta è sicuro. So che dopo vent’anni trascorsi nel rugby professionistico ci saranno momenti difficili. So che mi mancherà e sto cercando di prepararmi”, ha detto.

Un’ultima in azzurro?

Con 142 presenze dal 2002 al 2019, Sergio Parisse è l’azzurro con più presenze nella storia della nazionale italiana di rugby. Presenze che potrebbero diventare anche 143 visto che il classe 1983 si è detto disponibile per un’eventuale ultima convocazione al prossimo Sei Nazioni. Parisse, in realtà, avrebbe dovuto giocare la sua ultima partita con l’Italia contro la Nuova Zelanda il 10 ottobre 2019: era l’ulitmo match dei gironi della Coppa del Mondo in Giappone. Partita che però venne annullata per via di un tifone e successivamente, a causa della pandemia, non ha mai giocato una vera e propria partita di addio.

Carriera e palmares

Nato a La Plata, in Argentina, da genitori italiani, Sergio Parisse inizia a giocare da bambino in Sudamerica ma è in Europa, in Italia, che fa il suo esordio da professionista. Nel 2002 arriva l’esordio in nazionale durante un match contro gli All Blacks, quello è anche l'anno del primo ingaggio professionistico con il Benetton. In Veneto Parisse vince due volte il titolo di campione d'Italia, nel 2003 e 2004, e anche una Coppa Italia nel 2005. Al termine di questa stagione, si trasferisce in Francia vestendo la maglia dello Stade Français dal il 2006 al 2017, periodo in cui vince due volte il campionato francese e una Challenge Cup. Nel 2019 passa al Tolone. A livello individuale, nel 2008 e nel 2013 è stato anche tra i candidati al premio come miglior rugbista al mondo.