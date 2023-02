Annunciata la formazione dell'Italia che debutterà nel Sei Nazioni 2023 nel match in programma domenica 5 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma contro la Francia. Capitan Lamaro guida il XV, mediana con Varney e Allan, c'è Ange Capuozzo. Tra i 'galletti' Dumortier all'esordio al posto dell'infortunio Villière, confermato Dupont. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, ha ufficializzato la formazione che domenica 5 febbraio alle 16 allo Stadio Olimpico di Roma affronterà la Francia nel primo match per gli Azzurri nel Sei Nazioni 2023, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Sarà il confronto numero 48 tra le due squadre, il ventunesimo giocato in Italia e che assegnerà il Trofeo Garibaldi istituito tra le due compagini durante gli incontri nel Sei Nazioni dal 2007. Dirigerà la partita l’inglese Matthew Carley.