Alla vigilia dell'esordio al Sei Nazioni contro la Francia all'Olimpico di Roma, il capitano dell'Italrugby racconta le sue sensazioni: "L'ansia pre-partita c'è sempre, ma è positiva. L'abbiamo preparata serenamente, siamo più consapevoli dei nostri mezzi". Cosa servirà in campo? "Dobbiamo affrontarli senza concedere un centimetro". Diretta domenica alle 16 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. La partita sarà visibile anche in chiaro (su TV8 e in streaming su skysport.it)

ITALIA-FRANCIA, LE FORMAZIONI