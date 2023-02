Il 6 Nazioni 2023 di Rugby è iniziato con il match di Cardiff tra Galles e Irlanda: i numeri 1 del mondo sono partiti fortissimo, segnando 3 mete nel primo quarto di gioco e chiudendo avanti il primo tempo 27-3. Nella ripresa il Galles ha marcato per primo, ma poi non è riuscito a rimontare, subendo la meta di Josh Van der Flier per il definitivo 34-10. E' iniziato dunque benissimo il torneo dell'Irlanda.

DOMENICA 5 FEBBRAIO ITALIA-FRANCIA SU SKY: LA GUIDA TV