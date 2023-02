Questa Italia può giocarsela con chiunque

Italia battuta all'esordio nel Sei Nazioni 2023, ma dalla partita persa contro la Francia arriva un messaggio chiaro: gli Azzurri sono competitivi e possono giocarsela con qualsiasi avversario. È una squadra che ha coraggio e ora si va a Twickenham per affrontare un'Inghilterra a pezzi SEI NAZIONI, ITALIA-FRANCIA: CRONACA E HIGHLIGTS

Il messaggio è forte e chiaro: l’Italia è competitiva, può giocarsela con qualunque squadra, sa reagire quando va sotto nel punteggio, è intraprendente, ha coraggio, ha autostima e consapevolezza dei propri mezzi, ha uno spirito nuovo. Alla fine della partita persa contro la Francia, 24-29, c’è pure da aggiungere l’atteggiamento dei nostri giocatori, scontenti, arrabbiati per aver mancato un’occasione per non essere riusciti a vincere…il primo pensiero non è quello di aver messo paura alla squadra forse più forte del mondo, alla 14^ vittoria consecutiva, di essere orgogliosi di un nuovo passo in avanti. Altro che onorevoli sconfitte, sono lontanissime…qui si vuole vincere e basta.

La critica

I primi venti minuti sono stati giocati con poco possesso, con un po’ di arroganza eccessiva, rinunciando a “uscite” dai propri 22 metri col piede (…nel senso dei calci) per andare alla mano. Un approccio meno aggressivo, forse l’aggettivo corretto sarebbe “prudente”, mal digerito dal nuovo stile di gioco, avrebbe forse evitato la prima meta della Francia di Flament. Nel finale una rimessa laterale giocata rapidamente non è stata sfruttata come si sarebbe potuto, per eccesso di voglia di fare tutto e subito, una volta si sarebbe detto “foga agonistica”. Il mediano di mischia, Varney, non è stato quello di novembre ma si può anche capire, visto che il concorrente diretto, l’altro “9”, era un certo Dupont, il miglior giocatore in circolazione…e man of the match.

Punti di forza La conquista, mischia e rimessa laterale, sono andate bene. Prima, seconda e terza linea sono di valore assoluto. E c’è chi spinge da dietro, bisogna lottare per il posto. Una notizia che fa bene a tutti. Capuozzo resta un pericolo per tutte le difese, un guizzo ed è subito meta, la numero 6 in 8 partite. Buona la disciplina, nel senso dei falli commessi, difesa tosta contro una squadra che va per linee dirette e cerca fisicamente di metterti in difficoltà. Per Lorenzo Cannone un’altra grande partita, Allan da apertura è stato costante, solido, sicuro, anche al piede, Sebastian Negri per quantità e qualità il migliore degli azzurr