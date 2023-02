6 Nazioni U20, Odiase 'carica' la squadra. VIDEO

“Guardate dove siamo. Guardiamoci in faccia. Oggi, dal primo all’ultimo secondo, dobbiamo rendere onore a questa maglia”. Inizia così il discorso di David Odiase, terza linea dell'Oyonnax e della Nazionale azzurra Under 20. Parole sentite, sincere quelle della terza linea classe 2003 divenuto in questo nuovo ciclo uno dei “senatori” del gruppo. Le parole dette, anzi urlate, nel pre partita di Italia-Francia ITALIA U20, IMPRESA SFIORATA KO 28-27 CON LA FRANCIA ascolta articolo Condividi

Per natura e definizione le nazionali under 20 sono in continuo cambiamento. Ma David Odiase è un punto fermo dell’Italia. Classe 2003, vent’anni compiuti meno di un mese fa, è uno dei pochi giocatori rimasti della squadra che al 6 Nazioni di categoria 2022 ha vinto tre partite su cinque. Compreso il primo, storico, successo sull’Inghilterra, che Odiase aveva battuto anche a livello Under 18, da protagonista. Un leader in campo, che sfrutta il suo fisico da 1.90 per 110 kg e un atletismo senza pari alla sua età per avanzare palla in mano o placcare senza risparmiarsi. Come ha chiesto di fare ai suoi compagni in spogliatoio prima del match contro la Francia under 20. Un atleta che ha affinato la tecnica al punto da essere notato da Steve Borthwick, attuale head coach dell’Inghilterra, che quest’estate voleva portarlo ai suoi Leicester Tigers: una delle grandi storiche del rugby inglese e campioni in carica della Premiership.

Odiase, la sua storia e Jordan come riferimento Un ragazzo puntuale, preciso e molto serio entrato poco più che diciottenne in punta di piedi nello spogliatoio del Rugby Colorno HBS insieme all’altro azzurrino, Francois Carlo Mey, adesso al Clermont. Odiase è nato e cresciuto, anche rugbisticamente, a Crema. La sua famiglia è di origini nigeriane. Ma questa è un’informazione che resta sullo sfondo. Al centro della storia, come David era al centro del cerchio dei compagni in spogliatoio, sta la crescente capacità di essere uomo-squadra di un ragazzo che in azzurro ambisce a lasciare un segno. Per essere chiari: come sportivo di riferimento ha citato Michael Jordan. Ah, il trasferimento a Leicester è poi saltato per problemi burocratici e Odiase, che voleva fortemente fare un’esperienza all’estero, adesso gioca nella seconda divisione francese con Oyonnax. Per un giorno però sarà protagonista sui campi inglesi, venerdì alle 20.00 al Kingsholm di Gloucester dove l’Italia gioca per la seconda giornata del 6 Nazioni under20. Una sfida con l’Inghilterra che vi proporremo in diretta su Sky Sport Uno.

David Odiase nello spogliatoio azzurro prima di Italia-Francia