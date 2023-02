Sei Nazioni, dove vedere Inghilterra-Italia

Secondo impegno dell’Italia questa domenica a Londra contro l'Inghilterra. Altro super match per gli Azzurri del Ct Kieran Crowley che, nella loro storia, non hanno mai battuto gli inglesi. Diretta del match alle ore 16 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e anche in chiaro (su TV8 e in streaming su skysport.it). Ampio pre partita dalle ore 15.15 e post al termine dell’incontro. Dopo la sfida a Twickenham, l'Italia aspetta l’Irlanda a Roma il 25 febbraio, il Galles in casa l’11 marzo, sempre alle 15.15 e chiuderà, ancora all’Olimpico, con la Scozia il 18 marzo. Intanto oggi in campo - e su Sky Sport Arena: Irlanda-Francia (alle 15.15) e Scozia-Galles alle ore 17.45.