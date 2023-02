Sei Nazioni, Scozia-Galles 35-7: gli highlights

Nella seconda giornata del Sei Nazioni 2023 il Galles tiene un tempo per poi franare in Scozia. I padroni di casa si impongono 35-7, salgono a 10 punti come l'Irlanda e confermano di poter recitare un ruolo da protagonisti in questa edizione. Gli highlights col commento di Paolo Malpezzi e Andrea De Rossi