La seconda giornata del Sei Nazioni è stata emozionante e spettacolare. Viaggio a ritroso in un weekend di grande rugby con i protagonisti di Inghilterra-Italia, le magie di Finn Russell in Scozia-Galles e lo show di Irlanda-Francia. Gli azzurri tornano in campo il 25 febbraio contro l'Irlanda: tutto su Sky Sport e in streaming su NOW

Torna alla vittoria dopo tre partite l’Inghilterra, al primo successo dopo l’avvicendamento in panchina tra Eddie Jones e Steve Borthwick. Gli albionici si sono imposti con un netto 31-14 sull’Italia facendo prevalere le loro grandi qualità nelle fasi statiche, in particolare nel drive da rimessa laterale e in mischia chiusa: non

solo dalla maul sono arrivate 3 delle 5 marcature odierne, ma questa ha anche fruttato 3 calci di punizione e 2 cartellini gialli contro gli Azzurri, a cui si aggiungono 4 calci ottenuti dal pacchetto in mischia. La fisicità dell’Inghilterra e un uso massiccio del piede per mettere in difficoltà la copertura della profondità dell’Italia hanno fatto il resto. Gli Azzurri, quando in possesso, hanno sbattuto contro il muro in maglia

bianca.

Nel corpo a corpo si è esaltato Jack Willis: il numero 7 ha chiuso con 20 placcaggi (16 nel solo primo tempo), 1 pallone recuperato al breakdown, 3 passaggi e 6 palloni portati. Altro protagonista è stato Ollie Lawrence, premiato come man of the match, che si è fatto carico fin dal primo minuto di bussare alla porta degli Azzurri caricando per linee dirette il muro difensivo italiano: 11 palloni portati per 84 metri fatti e 7 placcaggi rotti. Grande partita anche per Ellis Genge. Il pilone è un giocatore raffinato e polivalente, come ha dimostrato con l’assist di fino per la meta di Ollie Chessum, ma che in questa circostanza ha dato il meglio di sé dominando anche in mischia chiusa.

Tra gli Azzurri, che comunque hanno legittimato le lodi ricevute in settimana con un buon secondo tempo, il migliore è stato di nuovo Seb Negri, portatore di palla granitico ed efficace con una media di 6 metri ottenuti ad ogni carica. Buone prestazioni anche da Manuel Zuliani, che ha degnamente sostituito l’infortunato Michele Lamaro con 8 cariche e 11 placcaggi in 56 minuti in campo, di uno Stephen Varney in crescita e del solito Ange Capuozzo, che pur sotto pressione ha continuato ad essere l’uomo più pericoloso dell’Italia, accumulando una pazzesca cifra di 12 placcaggi rotti, causando circa un terzo di tutti gli errori al placcaggio dell’intera

squadra inglese.