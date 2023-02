La sconfitta con l'Irlanda, dopo un'altra bella prestazione, non accontenta gli azzurri al termine del match. Capitan Lamaro: "C'è rammarico, ma non potevamo chiedere di più. Ci abbiamo messo cuore e volontà, ma non possiamo permetterci certi blackout contro squadre così". Bruno: "Peccato, sfruttando un paio di occasioni potevamo portarla a casa. Dobbiamo continuare su questa strada"

Lamaro: "Rammarico, ma non potevamo chiedere di più"

"C'è sempre il rammarico quando si perde, scendiamo in campo per vincere. La prestazione è il fine per vincere, non potevamo chiedere di più. Ci abbiamo messo cuore e voglia. Noi vogliamo performare al meglio, oggi l'abbiamo fatto anche se abbiamo concesso troppo nei primi minuti di gioco. Dobbiamo migliorare in certe fasi, concediamo troppi punti in generale. Non possiamo segnare 35 punti all'Irlanda, dobbiamo cambiare mentalità e precisione, senza avere momenti di blackout come oggi".