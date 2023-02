Capuozzo ko, FIR: 'Servono ulteriori accertamenti'

Trauma muscolo scheletrico a carico della spalla sinistra. L'infortunio ad Ange Capuozzo colpito duro durante Italia-Irlanda mette un punto interrogativo sulle prossime giornate del Sei Nazioni. Per l'azzurro- spiega la Federugby- ci saranno "ulteriori accertamenti in occasione del raduno della Nazionale per valutare il percorso riabilitativo in vista della quarta e quinta giornata del Sei Nazioni”

Contro l’Irlanda per l’Italia è arrivata la terza sconfitta al Sei Nazioni. Una sconfitta resa più amara dall’infortunio di Ange Capuozzo, estremo-ala del Tolosa e giovane talento azzurro. Il 23enne rivelazione dell’anno per World Rugby ha fino ad oggi disputato tutte le partite del Sei Nazioni, segnando anche una meta contro la Francia nella gara d’esordio del torneo. Colpito duro nel finale della partita contro l’Irlanda per Capuozzo il proseguio del Sei Nazioni è in dubbio, ma tutto è ancora da decidere. “Lo staff medico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, in base alle risultanze degli esami strumentali effettuati successivamente all’incontro internazionale Italia-Irlanda, informa che Ange Capuozzo ha riscontrato un trauma muscolo scheletrico a carico della spalla sinistra. L’atleta effettuerà, sotto la supervisione dello staff sanitario della Squadra Nazionale, ulteriori accertamenti in occasione del prossimo raduno della Nazionale per valutare il percorso riabilitativo in vista della quarta e quinta giornata del Sei Nazioni 2023.”.