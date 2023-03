Dove vedere Italia-Galles 6 Nazioni

Azzurri in campo sabato 11 marzo all’Olimpico di Roma per la quarta giornata del Sei Nazioni contro il Galles: ore 15.15, diretta Sky Sport Uno e NOW con pre partita alle 14.30. Il match sarà visibile anche in chiaro (su TV8 e in streaming su skysport.it)

Quarto impegno dell’Italia questo sabato, a Roma, contro il Galles . Diretta del match alle ore 15.15 su Sky Sport Uno , in streaming su NOW e anche in chiaro (su TV8 e in streaming su skysport.it ). Ampio pre partita dalle ore 14.30 e post al termine dell’incontro. Dopo questa sfida, l'Italia chiuderà, ancora all’Olimpico, con la Scozia il 18 marzo. A completare la quarta giornata, entrambe live su Sky Sport Arena: Inghilterra-Francia (alle 17.45) e, domenica 12 marzo, Scozia-Irlanda alle ore 16.00.

La copertura di skysport.it

Italia-Galles U20 su Sky Sport Uno alle 20.15

Sul nostro sito un’area dedicata, in versione ottimizzata per tutti i device mobili. Live blogging e live streaming dei match dell'Italia, gli highlights di tutte le partite di questo Sei Nazioni e tutte le interviste, dai ritiri ai post match.

Su Sky anche il Sei femminile, al via il 25 marzo

Oltre al Sei Nazioni delle nazionali maggiori, su Sky e NOW anche l’edizione 2023 del Sei Nazioni U20 maschile, che si gioca in parallelo con quello dei grandi, e del Sei Nazioni femminile, al via il 25 marzo. In classifica, Irlanda in testa con 15 punti, Scozia, Inghilterra e Francia subito dietro con 10, Italia al quarto posto con 1, chiude il Galles ancora a quota zero.