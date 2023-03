Ultimi 80 minuti del Sei Nazioni 2023: l'Italia va a Murrayfield a caccia del primo successo nel Torneo, contro una Scozia rimaneggiata e priva delle sue due stelle Stuart Hogg e Finn Russell. Appuntamento alle ore 13.30, diretta Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW con pre partita dalle 12.45. Il match sarà visibile anche in chiaro (su TV8 e in streaming su skysport.it)

Mancano 80 minuti alla fine del Sei Nazioni 2023 dell’ Italia : a disposizione un ultimo assalto per provare a conquistare una vittoria in questa edizione del Torneo. Avversario conclusivo è la Scozia , squadra terza in classifica che ha saputo essere l’osso più duro per l’imbattibile Irlanda, che ha posto una seria ipoteca sul titolo. Al XV del Cardo è rimasto poco da chiedere al Torneo e si avvicina alla gara con una formazione un po’ rimaneggiata a causa delle assenze rilevanti di Stuart Hogg e Finn Russell , i due giocatori più rappresentativi. Basti pensare che nelle precedenti 57 partite della nazionale scozzese, solo una volta i due sono stati contemporaneamente assenti.

Formazioni con vista sul Mondiale

Al loro posto giocheranno Blair Kinghorn, estremo trasformato in apertura alla ottava partenza da titolare con la 10 sulle spalle, e il giovane Ollie Smith, talento classe 2000 con due caps a suo nome. Nel pacchetto degli avanti Sam Skinner prende il posto di Richie Gray, infortunato, e Hamish Watson torna titolare al posto di Matt Fagerson. In panchina possibile esordio per l’apertura Ben Healy del Munster, nato e cresciuto in Irlanda ma eleggibile per la Scozia grazie alla nazionalità della madre. Da parte azzurra anche Kieran Crowley opera qualche modifica, dando fiducia all’esordiente Simone Gesi delle Zebre, ala già stella della nazionale U20 di un paio di stagioni fa. Alessandro Fusco e Edoardo Iachizzi si guadagnano la prima partenza da titolari di questo Torneo, mentre davanti torna titolare Marco Riccioni. In panchina chances anche per Marco Manfredi e Alessandro Garbisi. Un’ultima partita che, pur conservando tutti i crismi e l’importanza di un match del Sei Nazioni, offre quindi ad alcuni giocatori l’opportunità di mettersi in mostra in chiave Rugby World Cup.