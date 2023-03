Italia con spirito giusto, ma pesano gli errori

I ragazzi di Crowley hanno avuto il pallone per vincere in Scozia, ma hanno pesato i troppi errori che sono stati una costante nel torneo. Il futuro è dalla parte degli azzurri che hanno mostrato un atteggiamento giusto e sfrontato (anche in eccesso): adesso bisogna pensare alla Rugby World Cup SCOZIA-ITALIA 26-14, GLI HIGHLIGHTS ascolta articolo Condividi

Il pallone per vincere. Come contro la Francia, a un passo dalla meta e un errore, un “in avanti” che tradisce l’Italia. Una partita giocata alla pari contro la Scozia, non bella ma intensa, con tanto lavoro in attacco e non sempre grande lucidità. Un pallone che sembrava arrivare da Cardiff 2022, un assist per vincere l’ultima partita all’ultimo minuto. Una speranza spenta da un errore, un’infrazione, e da un contrattacco degli avversari…il totale fa 26-14.

L'esperienza scozzese leggi anche Italia ko a Murrayfield: la Scozia vince 26-14 La Scozia ha messo in campo più esperienza, più controllo del gioco col piede, una buona mischia chiusa, qualche giocatore super, come l’ala Van der Merwe, l’apertura Kinghorn, 3 mete da sostituto di Finn Russell, e il man of the match, Jack Dempsey, nome da peso massimo, australiano di nascita e crescita, wallaby pentito con riscoperta di radici scozzesi dopo 3 anni senza aver indossato la maglia dell’Australia.

I troppi errori azzurri leggi anche Dominguez: "Mancata pazienza per vincere" Errori. Troppi, ancora. Quasi una costante per l’Italia. Ci sarà da lavorare sull’esecuzione, sul controllo. E poi sulla disciplina, 9 falli solo nel primo tempo. Nel finale più istinto che razionalità: l’ultimo pallone va gestito con pazienza, con l’avversario alle corde, aspettando il momento giusto per colpire, senza avere fretta. E poi 70 minuti senza il miglior Paolo Garbisi, perché il campione di Francia col Montpellier non è sembrato il solito nel gioco al piede, fondamentale a livello internazionale. Attaccare tanto non significa attaccare bene, quantità non sempre fa qualità. Certo, ancora una volta, l’Italia è stata in partita, ha lottato, non ha mai mollato. Come dice il capitano Lamaro: “Ci diciamo sempre che dobbiamo rimanere fino all’80’ e lo abbiamo fatto. Non siamo riusciti a vincere per piccoli dettagli”…non c’è altro da aggiungere, se non che i dettagli, purtroppo, fanno la differenza nei test match. E, magari, qualche uscita al piede dai 22, ogni tanto non farebbe male…