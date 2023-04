Superweek di rugby su Sky, Treviso sogna la finale

Su Sky il grande rugby europeo con l’Heineken Champions Cup e l’European Challenge Cup: quattro match in diretta tra sabato 29 e domenica 30 aprile. Un’italiana in corsa nella Challenge: i veneti del Treviso a caccia di un sogno, la finale. Domenica in campo in Francia, in casa del Tolone: live alle 13.30 su Sky Sport Arena e NOW

Il meglio del grande rugby europeo a livello di club è su Sky, grazie all’Heineken Champions Cup e alla European Challenge Cup, che stanno per mettere in scena le semifinali di questa edizione. Su Sky Sport Arena e in streaming su NOW saranno quattro le partite in onda tra sabato 29, e domenica 30 aprile, tutte in diretta.

Il Benetton Treviso sogna la finale

Tra queste, anche quella dell’italiana Benetton Treviso, ancora in corsa, nella Challenge Cup. Dopo lo storico traguardo delle semifinali, i veneti si sono regalati un sogno, quello della finale, che proveranno a centrare domenica 30 aprile in Francia. Di fronte un ostacolo non da poco, costituto dal Tolone di Sergio Parisse, con i transalpini che partono con i favori del pronostico. Inizio partita alle ore 13.30, in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Nell’altra semifinale, che si giocherà oggi alle 18.30, a contendersi il pass per la finale di Dublino del 19 maggio saranno i gallesi Scarlets e gli scozzesi del Glasgow, guidati dall’ex CT dell’Italia Franco Smith.