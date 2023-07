Un'Italia ingolfata e arrugginita con la Scozia

Italia ko nella prima uscita di preparazione ai Mondiali di rugby di settembre (che potrete vedere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Francesco Pierantozzi analizza la prova degli Azzurri in Scozia. Prossimo appuntamento sabato a Dublino contro l'Irlanda (diretta dalle 21 su Sky)

Siamo solo all’inizio, d’accordo, però una vittoria avrebbe potuto far bene a tutti, per la convinzione del gruppo, per costruire il Mondiale con più serenità e decisione, per la comunicazione col messaggio di una squadra che 'sa' vincere e 'sa' come si fa. Poi, è chiaro, sono cominciate le prove generali, con una formazione dalle tante facce diverse dal solito, pensate che lo scorso marzo a Edimburgo, stesso luogo e stessa partita, c’erano solo 4 titolari rispetto al XV messo in campo a Murrayfield da Crowley per l’inizio delle Summer Series, i test match di “riscaldamento” verso la Rugby World Cup che comincerà l’8 settembre a Parigi. Insomma il giudizio resta in qualche modo sospeso, resta però la sconfitta con la Scozia (25-13), con una meta presa alla fine, con un risultato più pesante rispetto a quello che si è visto, in una partita non bella.