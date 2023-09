'Azzurri Destination France', lo speciale oggi su Sky

Un viaggio lungo 100 giorni verso la Francia, dove gli Azzurri giocheranno la Rugby World Cup (8 settembre- 28 ottobre) da seguire live sui canali Sky Sport e in streaming su NOW . Lo speciale "Azzurri Destination France" in onda oggi, martedì 5 settembre su Sky Sport Uno alle 16.40 e su Sky Sport Arena alle 18.25

Dal primo raduno a Pergine Valsugana alla partenza per la Francia . Nello Speciale "Azzurri Destination France" ripercorriamo assieme l’avvicinamento dell’Italia alla Coppa del Mondo di rugby. 100 giorni di allenamenti , interviste, annunci, notizie, partite per preparare al meglio un appuntamento atteso da quattro anni. Le voci dell’allenatore, Kieran Crowley, del presidente, Marzio Innocenti , del capitano, Michele Lamaro e di tutti protagonisti dell’evento che chiuderà l’Estate Azzurra su Sky Sport. Un occhio che dall’interno ci racconta le emozioni, le aspettative , il lavoro degli azzurri attraversando un team building fatto in collaborazione con l’esercito sulle Dolomiti e le convocazioni mondiali segnate da scelte e infortuni dolorosi.

Lo speciale in onda oggi su Sky Sport

Un’ora per accompagnare Michele Lamaro e compagni alla Rugby World Cup. Appuntamento da oggi, martedì 5 settembre su Sky Sport Uno alle 16.40, su Sky Sport Arena alle 18.25, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Inoltre, da non perdere un focus su tutte le squadre che in Francia si sfideranno per vincere la Webb Ellis Cup e che si presentano in “Rugby World Cup Preview Show” per arrivare anche noi pronti all’evento sportivo più importante di questo 2023. In onda a mezzanotte e un quarto su Sky Sport Arena e disponbile on demand. Due approfondimenti per arrivare preparati al Mondiale, evento da seguire integralmente e in diretta sui canali Sky Sport dall’8 settembre al 28 ottobre.