Italia, la formazione del debutto con la Namibia

Il CT Crowley ha comunicato la formazione che sabato debutterà nella Rugby World Cup in Francia affrontando la Namibia. Garbisi e Varney in mediana, ci sono Capuozzo e Allan, con Lamaro capitano. La Coppa del mondo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sabato inizia la Coppa del mondo di rugby dell'Italia. A Saint Etienne gli azzurri se la vedranno con la Namibia. Kieran Crowley, il CT degli azzurri, ha annunciato la formazione. Rispetto alla squadra che ha battuto il Giappone due settimane fa a Treviso, sono due i cambi nel 15 di partenza. In seconda linea Dino Lamb prende il posto di Niccolò Cannone. In prima linea, Danilo Fischetti parte titolare a sinistra con Nemer in panchina. Confermato Michele Lamaro capitano. Confermato Capuozzo all'ala, confermato il doppio playmaker Garbisi-Allan. Confermato anche Morisi primo centro. In panchina 5 avanti e 3 tre-quarti. Italia-Namibia sarà in diretta sabato 9 settembre alle 13 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.