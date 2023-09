Italia ai Mondiali di rugby, Crowley: "Uruguay è una minaccia per noi"

Dopo il convincente successo contro la Namibia l'Italrugby è pronta a tornare in campo per la sfida contro l'Uruguay che ha perso ma ben figurato all'esordio contro la Francia: "Le squadre di seconda fascia, come Uruguay, Portogallo e Cile, stanno dimostrando sul campo i passi in avanti fatti per chiudere il gap con le nazionali di primo piano. Contro la Francia ha dimostrato tutte le sue qualità"

Alla vigilia della sfida mondiale di Nizza contro l'Uruguay, il ct dell'Italrugby Kieran Crowley avvisa i suoi, ricordando anche l'ultima sfida tra gli azzurri e 'Los Teros', giocata due anni fa a Parma e combattuta fino al 17-10 finale per gli azzurri. Gli uruguayani sono reduci da una bella prestazione contro la Francia messa in difficoltà per lunghi tratti. "E la cosa non mi ha sorpreso per niente - il commento di Crowley -. Se guardiamo bene, in questo Mondiale fin qui ci sono state forse solo un paio di partite già chiuse alla fine del primo tempo. Tutte le altre sono state delle battaglie, perché le squadre di seconda fascia, come Uruguay, Portogallo e Cile, stanno dimostrando sul campo i passi in avanti fatti per chiudere il gap con le nazionali di primo piano. Hanno solo bisogno di affrontarle in maniera più continuativa".