Lamaro: "Obiettivo centrato, siamo gruppo unito"

Capitan Michele Lamaro, eletto anche 'player of the game' dopo la vittoria in rimonta con l'Uruguay, elogia la forza del gruppo azzurro: "E' stato un successo frutto dell'unione. Con l'esperienza e la calma siamo usciti nella ripresa. Il primo obiettivo è centrato, era quello più difficile mentalmente. Ora testa a Nuova Zelanda e Francia". Guarda l'intervista. La Coppa del mondo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ITALIA-URUGUAY, GLI HIGHLIGHTS