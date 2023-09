Nonostante il ko contro gli All Blacks, l'Italia è ancora in corsa per raggiungere i quarti di finale dei Mondiali. Per farlo, gli azzurri dovranno battere la Francia nell'ultima giornata (venerdì 6 ottobre, ore 21), guardando con attenzione i bonus. I Mondiali di Rugby sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il giorno dopo la pesante sconfitta contro gli All Blacks, per l'Italrugby è tempo di riflessioni e calcoli. Gli azzurri di Kieran Crowley hanno fallito la prima chance per qualificarsi ai quarti di finale dei Mondiali (sarebbe la prima volta nella storia dell'Italia), ma nulla è ancora compromesso. L'Italia ha ancora una speranza e sarà decisiva l'ultima sfida, quella con i padroni di casa della Francia, in programma venerdì 6 ottobre a Lione. Les Bleus sono attualmente primi con 3 vittorie su 3, ma non sono ancora certi di qualificarsi ai quarti. Il motivo? L'Italia può eliminarli vincendo lo scontro diretto. Gli azzurri, infatti, devono battere la Francia per qualificarsi ai quarti, ma devono guardare anche ai bonus. Il XV di Kieran Crowley deve vincere con punto bonus offensivo oppure senza concedere bonus ai francesi. C'è anche l'ipotesi di un arrivo a 3 Italia-Francia-Nuova Zelanda a 15 punti: in quel caso sarebbe decisiva la classifica avulsa che tiene in considerazione la differenza punti negli scontri diretti, ma l'Italia sarebbe quasi sicuramente fuori visto il -79 subito contro gli All Blacks.