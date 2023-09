Francia, Dupont torna ad allenarsi: ok dai medici

Il 26enne mediano di mischia francese, considerato uno dei migliori giocatori al mondo, ha ricevuto l'ok dai medici per tornare ad allenarsi. Difficile vederlo già in campo nella sfida con l'Italia, ma i tifosi transalpini confidano in lui dai quarti in poi

Il capitano della Nazionale francese di rugby, Antoine Dupont, ha ottenuto il via libera dai medici per la ripresa dell'attività dopo l'intervento chirurgico per una frattura allo zigomo che aveva riportato nella partita dei mondiali contro la Namibia, il 21 ottobre. "Antoine può riprendere gradualmente l'attività fisica sotto la supervisione dello staff medico della Nazionale", ha riferito la federazione in una nota. Il 26enne mediano di mischia, considerato il miglior giocatore del mondo, difficilmente sarà in campo già nella sfida con l'Italia di venerdì prossimo, decisiva per l'approdo ai quarti di finale, ma potrebbe rientrare in seguito se la Francia andrà avanti.