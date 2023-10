Fischetti out contro la Francia: fratture costali

Il pilone azzurro non sarà a disposizione per la sfida contro la Francia: gli esami in seguito all'infortunio patito contro la Nuova Zelanda hanno evidenziato una fratture di tre cartilagini costali dell'emitorace sinistro. Da valutare le condizioni di Lamb e Nicotera

Un'assenza importante per l'Italia in vista della sfida contro la Francia di venerdì 6 ottobre. Si ferma infatti Danilo Fischetti: per il pilone azzurro, si legge nel comunicato della federazione, "una frattura di tre cartilagini costali dell'emitorace sinistro. Non sarà a disposizione per la partita con la Francia". Trauma contusivo alla gamba invece per Dino Lamb, il seconda linea verrà valutato nei prossimi giorni. Da valutare anche Giacomo Nicotera: il tallonatore "a seguito di un trauma cranico ricevuto in partita, ha iniziato il protocollo relativo alla HIA e nei prossimi giorni sarà rivalutato in vista del match contro la Francia"