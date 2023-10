Fischetti out, Crowley convoca Buonfiglio

Con Fischetti out per la frattura di tre cartilagini costali, il Ct azzurro ha deciso di convocare Paolo Buonfiglio in vista della sfida decisiva contro la Francia di venerdì 6 ottobre. I mondiali di rugby sono in diretta su Sky Sport

Alla prese con una "frattura di tre cartilagini costali dell'emitorace sinistro", come riferisce una nota della Fir, il pilone dell'Italrugby Danilo Fischetti, uscito al 18' del match contro la Nuova Zelanda, ha già concluso il proprio Mondiale. Così il ct Crowley ha deciso di convocare al suo posto Paolo Buonfiglio delle Zebre, che in queste ore si aggregherà al gruppo azzurro in vista della sfida di venerdì a Lione contro i padroni di casa della Francia. Per questa partita sono in dubbio Dino Lamb, che ha riportato un trauma contusivo alla gamba sinistra, e Giacomo Nicotera, che contro gli All Blacks ha riportato un trauma cranico e quindi ha cominciato il protocollo che si applica in questi casi.