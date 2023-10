Risultati e classifiche dopo la 4^ giornata

Al termine della quarta giornata del Mondiale di rugby 2023 tutto è ancora in discussione: ci sono da assegnare 6 posti su 8 ai quarti di finale. Solo Galles e Inghilterra sono sicure del passaggio del turno, mentre per tutte le altre bisognerà aspettare – almeno per la matematica – l’ultima giornata. Ecco tutti i risultati del quarto turno e le classifiche aggiornate della Rugby World Cup 2023 a una giornata dal termine. ascolta articolo

Girone A: Italia, che botta. Ma non è ancora finita Brutta battuta d’arresto per gli Azzurri, sconfitti 96-17 a Lione dagli All Blacks, capaci di imporsi fisicamente fin dal primo momento e di instradare il match sui binari a loro più congeniali. A spaccare la partita è stato l’uno-due di Aaron Smith e Mark Telea, che tra il 17’ e il 19’ hanno segnato le due mete che hanno scavato il solco decisivo. Sul 21-3 l’Italia non è più riuscita a reagire, cedendo contro una squadra furiosa e mai doma. Per la qualificazione, in realtà, è ancora tutto aperto e l’Italia deve crederci: una vittoria con la Francia potrebbe ribaltare tutto. Classifica alla mano, gli Azzurri devono vincere evitando che i padroni di casa facciano entrambi i bonus. In caso di parità, varrebbero gli scontri diretti; in caso di parità a 3, invece, varrebbe la differenza punti, che penalizzerebbe gli Azzurri. Certo, non è facile, ma l’Italia ha già dimostrato al Sei Nazioni di poter mettere in difficoltà i francesi. La chiave del match starà nella capacità degli Azzurri di superare il prima possibile una batosta non facile da metabolizzare, nel fisico ma soprattutto nella testa. Nel frattempo è arrivato in raduno Paolo Buonfiglio, che ha sostituito l’infortunato Danilo Fischetti. Nell’altra sfida del girone, l’Uruguay trova finalmente la tanto cercata vittoria, contro una Namibia che però è stata avanti nel punteggio per gran parte del match e che ha pagato l’eccessiva indisciplina.

Girone A, risultati della quarta giornata Uruguay-Namibia 36-26 (5-0)

Nuova Zelanda-Italia 96-17 (5-0) Girone A, classifica (tra parentesi le partite giocate) Francia 13 (3) Nuova Zelanda 10 (3) Italia 10 (3) Uruguay 5 (3) Namibia 0 (4)

Girone B: la Scozia ci crede con l’Irlanda. Sudafrica alla finestra Tutto facile per Scozia e Sudafrica, che si liberano senza particolari problemi di Romania e Tonga. Per gli Springboks il girone è finito, adesso bisogna solo mettersi alla finestra e aspettare il risultato di Scozia-Irlanda, che sabato 7 ottobre deciderà il destino di tutte e 3. La Scozia deve vincere senza concedere bonus all’Irlanda. In caso di parità a 2 con gli irlandesi, varrebbero gli scontri diretti, che di conseguenza sorriderebbero alla Scozia. In caso di parità a 3, che arriverebbe in caso di vittoria scozzese con bonus ma con un punto raccolto anche dall’Irlanda, bisognerebbe considerare la differenza punti generale. Il Sudafrica adesso è a +117 (e non ha più partite da giocare), l’Irlanda a +122 e la Scozia a +97.

Girone B, risultati della quarta giornata Scozia-Romania 84-0 (5-0)

Sudafrica-Tonga 49-18 (5-0) Girone B, classifica Sudafrica 15 (4) Irlanda 14 (3) Scozia 10 (3) Tonga 0 (3) Romania 0 (3)

Girone C: Fiji, i quarti sono a un passo. Australia nei guai Gli isolani fanno più fatica del previsto contro una Georgia ben messa in campo, ottima in difesa ma tremendamente sprecona in attacco. Alla fine le Fiji passano 17-12 e mettono una seria ipoteca sui quarti di finale. L’Australia vince, anche in questo caso senza brillare, contro un Portogallo mai domo e si porta a 11, con le Fiji a 10. I Wallabies non giocheranno più, mentre gli isolani sfideranno il Portogallo domenica 8 ottobre: basterà un punto per andare avanti. Al Galles, a sua volta, basta un punto con la Georgia già eliminata per mettere al sicuro il primo posto anche in caso di vittoria con bonus per le Fiji, sempre per via degli scontri diretti.

Girone C, risultati della quarta giornata Fiji-Georgia 17-12 (4-1)

Australia-Portogallo 34-14 (5-0) Girone C, classifica Galles 14 (3) Australia 11 (4) Fiji 10 (3) Georgia 3 (3) Portogallo 2 (3)

Girone D: Inghilterra al sicuro. Spareggio tra Giappone e Argentina Il primo dentro o fuori del Girone D, tra Samoa e Giappone, ha visto i nipponici prevalere per 28-22, guadagnandosi l’opportunità di sfidare l’Argentina (facile 59-5 sul Cile) per il secondo posto, che vale la qualificazione ai quarti. Inghilterra sicura di vincere il girone: i 5 punti di vantaggio e gli scontri diretti a favore con entrambe le contendenti la mettono al sicuro da qualsiasi sorpresa. Per quanto riguarda il secondo posto, Argentina e Giappone sono entrambe a 9 punti. Chi vince passa il turno, ma in caso di pareggio prevarrebbero i Pumas per la migliore differenza punti (+46 contro +14).

Girone D, risultati della quarta giornata Giappone-Samoa 28-22 (4-1)

Girone D, risultati della quarta giornata Giappone-Samoa 28-22 (4-1)

Argentina-Cile 59-5 (5-0) Girone D, classifica Inghilterra 14 (3) Argentina 9 (3) Giappone 9 (3) Samoa 6 (3) Cile 0 (4)