Diego Dominguez commenta il pesante ko contro la Francia, che è costato l'eliminazione dal Mondiale dell'Italia: "Ancora una volta non arriviamo ai quarti, la reazione è stata tiepida. E' mancato il carattere e l'aggressività in troppe fasi del gioco, contro una delle candidate alla vittoria finale. Gli azzurri sembravano rassegnati nella testa".

