Mr Crowley, ciao Italia. Parla l'ex Ct azzurro

Con il Mondiale di rugby è finito il lavoro sulla panchina dell'Italia del Ct Kieran Crowley. Tre anni che l'allenatore ha ripercorso in questo speciale, intervistato da Moreno Molla. "Mr Crowley" in onda stasera alle 23 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Tre anni alla guida dell'Italia del rugby. 27 test match come capo allenatore della nazionale azzurra. 17 KO. Ma anche 10 vittorie. Come quelle storiche a Cardiff, contro il Galles, nel 6 nazioni 2022 e a Firenze, contro l'Australia, meno di un anno fa. Kieran Crowley, prima di andare in Giappone per allenare gli Honda Heat, racconta a Sky Sport il suo periodo come head coach degli Azzurri. Dal suo arrivo alla delusione per l'eliminazione alla fase a gironi della Coppa del Mondo dopo le due pesanti sconfitte con Nuova Zelanda e Francia. Cosa ha trovato al suo arrivo? Quali le sfide? Quali gli errori? Cosa vede nel futuro del rugby italiano? In questa intervista a cura di Moreno Molla, l'ormai ex Ct azzurro ci porta all'interno dello spogliatoio italiano. Un'analisi franca, a 360 gradi, di cosa sono stati questi ultimi tre anni per la nostra palla ovale. Appuntamento da lunedì 23 ottobre alle 23 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.