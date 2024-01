Italrugby, 34 convocati per raduno pre Sei Nazioni

Il Ct Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista dei convocati per il raduno di Verona- in programma dal 22 gennaio- in preparazione al Sei Nazioni 2024, torneo da seguire live su Sky e NOW . Trentaquattro gli azzurri convocati tra cui 5 esordienti e un giocatore, Ross Vintcent, alla prima convocazione assoluta in Nazionale maggiore

Il Ct dell'Italia del rugby, Gonzalo Quesada, ha annunciato la lista dei convocati per il 6 Nazioni 2024 che inizierà per gli Azzurri allo Stadio Olimpico di Roma, sabato 3 febbraio contro l'Inghilterra. Si tratta di un gruppo di 34 giocatori: 20 avanti e 14 tre-quarti. Cinque i giocatori convocati ancora senza presenze con la Nazionale. Si tratta dei piloni Matteo Nocera, Luca Rizzoli e Mirco Spagnolo, e delle terze linee Alessandro Izekor e Ross Vintcent. Ci sono 17 giocatori del Benetton, 8 delle Zebre e 9 che militano in campionati esteri. Confermato capitano Michele Lamaro. La nazionale si ritroverà a Verona lunedì prossimo per l'inizio dei lavori, giorni in cui, Ct e capitano saranno a Dublino per la presentazione ufficiale del torneo.