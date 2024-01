Cosa aspettarci da questo Sei Nazioni

Una vittoria , e non piccola, l’Italia l’ha già messa a segno: per la prima volta un arbitro italiano dirigerà una partita del Sei Nazioni . Partiamo da qui, da Andrea Piardi (24 febbraio Irlanda-Galles), dopo un mondiale con due vittorie, come da previsione contro Namibia e Uruguay, e due sconfitte, anche queste scontate, ma molto più pesanti di quanto ci saremmo aspettati, contro All Blacks e Francia. L’ Italia ha un nuovo CT, il primo argentino della storia, Gonzalo Quesada , con apprendistato in Francia e testa all’anglosassone. Con lui ci sarà una squadra più attenta al gioco al piede, più solida in difesa, magari meno disposta a rischiare. Staff arricchito, leadership condivisa tra 3-4 atleti con Lamaro che resta capitano . Partenza più che impegnativa: Inghilterra in casa, Francia e Irlanda in trasferta. La prima italiana è fatta sul blocco Benetton, 17 atleti, 9 vengono da squadre estere, 8 dalle Zebre. A livello di franchigie le cose vanno un po’ meglio e, pur sapendo che non avremo i due piloni destri più forti, perché infortunati, Ferrari e Riccioni, possiamo presentarci con qualche consapevolezza in più. Vincere aiuta , a tutti i livelli.

Sei Nazioni, è caccia ai nomi nuovi

Sei Nazioni strano dopo la Rugby World Cup, senza grandi giocatori come Sexton (Irlanda), ritiratosi, Dupont (Francia), impegnato ad allenarsi con la Francia a 7 per le Olimpiadi di Parigi, Farrell (Inghilterra), anno sabbatico e in procinto di andare all’estero a giocare, Rees-Zammit (Galles), che insegue l’ovale del football nella NFL, Alun-Wyn Jones (Galles) e Stuart Hogg (Scozia), fine carriera…Sei Nazioni, come si dice, più grande degli interpreti, più forte di tutto, con la sua storia e la sua tradizione. Caccia quindi ai nomi nuovi, ai ventenni come Bielle-Biarrey, ala della Francia, facile visto il suo mondiale, e magari a qualche azzurro, come Menoncello e Zuliani.

Francia lontana da Parigi 'causa' Olimpiadi, ma resta la favorita

La Francia non giocherà a Parigi, con partite a Marsiglia, Lilla e Lione, causa Olimpiadi 2024, anche se resta la favorita assieme all’Irlanda. L’exploit dell’Inghilterra al mondiale va verificato, la Scozia gioca sempre bene pur avendo un motore diverso dalle grandissime e Warren Gatland ha fatto capire perché sia tornato contro ogni ragionevolezza a guidare il Galles, perché sa come riportarlo in alto. Quindi pur senza grandi nomi cambia poco. Persino nell’anno dopo la Rugby World Cup.