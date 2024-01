I convocati dell'Italia per il Sei Nazioni

Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per le prime due partite del Guinness Sei Nazioni 2024 in calendario contro l’Inghilterra sabato 3 febbraio alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma e contro l’Irlanda domenica 11 febbraio all’Aviva Stadium di Dublino alle 15 locali (16 italiane). Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport

Il CT dell'Italia del rugby, Gonzalo Quesada, ha annunciato la lista dei convocati per le prime due partite del 6 Nazioni 2024 che inizierà per gli Azzurri allo Stadio Olimpico di Roma, sabato 3 febbraio contro l'Inghilterra e che proseguirà domenica 11 febbraio a Dublino con l'Irlanda. Si tratta di un gruppo di 34 giocatori. 20 avanti e 14 tre-quarti. 5 i giocatori convocati ancora senza presenze con la Nazionale. Si tratta dei piloni Matteo Nocera, Luca Rizzoli e Mirco Spagnolo, e delle terze linee Alessandro Izekor e Ross Vintcent. Ci sono 17 giocatori del Benetton, 8 delle Zebre e 9 che militano in campionati esteri. Confermato capitano Michele Lamaro. La nazionale, terminata la settimana di raduno a Verona si trasferirà oggi (sabato 27 gennaio) a Roma dove da domenica inizierà la preparazione vera e propria per quello che sarà il 25° Sei nazoni della nostra storia.