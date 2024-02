Inizia stasera lo spettacolo dei Sei Nazioni Under 20, con l'Italia subito protagonista a Treviso con l’Inghilterra. Il CT Brunello: "Sappiamo che sarà durissima, noi abbiamo il nostro solito obiettivo, essere competitivi dal primo all’ultimo minuto”. Calcio d’inizio alle ore 20.15 in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW

La nazionale italiana under 20 è pronta a tornare in campo per l’esordio nel Sei Nazioni 2024. Nel primo turno i ragazzi allenati da Massimo Brunello affronteranno l’Inghilterra, con lo stadio Monigo di Treviso che si prepara a sostenere ancora una volta gli Azzurrini nelle loro imprese. Come ogni anno il gruppo ha cambiato pelle e coniuga i migliori talenti nati tra il 2004 e il 2005. Il numero 8 del Petrarca Jacopo Botturi è il nuovo capitano e guida una squadra che si presenta ai nastri di partenza con rinnovate ambizioni. Non potrebbe essere altrimenti, visto il terzo posto ottenuto nell’edizione 2023 proprio a spese dell’Inghilterra. Venerdì 2 febbraio andranno ad incontrarsi due realtà giovanili che negli ultimi precedenti hanno dato vita a delle partite adrenaliniche. Nel 2022 l’Italia ha avuto la meglio ben due volte, prima vincendo 6 a 0 nella seconda giornata del Sei Nazioni, poi ancora con un successo per 38 a 31 nel turno conclusivo del torneo estivo denominato Six Nations Under 20 Summer Series. Un anno fa a Gloucester invece si sono imposti gli inglesi per 32 a 25, ma l’Italia in quella occasione dimostrò di essere consistente anche nella sconfitta e uscì dal Kingsholm Stadium con due punti in classifica.