Italrugby, convocati Marin e Canali, Negri ko

Inizia la marcia di avvicinamento verso il secondo match della Nazionale Italiana al Sei Nazioni, con gli Azzurri impegnati domenica 11 febbraio alle 16 italiane all’Aviva Stadium di Dublino contro i padroni di casa dell’Irlanda (diretta su Sky Sport, NOW e in chiaro su TV8).

Sebastian Negri salta l'Irlanda

Al termine della partita contro l'Inghilterra, Sebastian Negri ha riportato una contusione costale con interessamento della articolazione costo condrale. Gli accertamenti strumentali effettuati - si legge nella nota FIR- non hanno evidenziato fratture costali. Sebastian Negri, che non sarà a disposizione per il match contro l’Irlanda, farà rientro presso il proprio club di appartenenza e in sinergia con lo staff azzurro sarà monitorato nei prossimi giorni per valutare il percorso riabilitativo di rientro.