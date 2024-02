Assente all'esordio contro l'Inghilterra, Ange Capuozzo è pronto per fare il suo esordio in questo Sei Nazioni nel match di Dublino con l'Irlanda: "Mi sento meglio, sono felice di tornare in squadra. Abbiamo anima e gioco, nonostante le sole due settimane di allenamenti insieme. L'Irlanda è forte, con un gioco diretto". Il CT Quesada però perde Lorenzo Cannone, out per infortunio. La partita in diretta domenica alle 16 su diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

I CONVOCATI AZZURRI PER L'IRLANDA