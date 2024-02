Terzo tempo molto particolare a Cork al termine del match del 6 Nazioni Under-20 perso di misura 22-23 dall'Italia contro i pari età dell'Irlanda: le due squadre hanno cenato in un clima molto simile a quello di Sanremo, cantando insieme. Gli azzurri sulle note di 'Con te partirò' e 'Sarà perché ti amo", i padroni di casa su quelle di "Someone like You". Una sorta di Festival inscenato a un paio di migliaia di chilometri di distanza dall'Ariston. Guarda il VIDEO sopra

IRLANDA-ITALIA, GLI HIGHLIGHTS